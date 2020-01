Najdôležitejšie rozhodnutie, ktoré musí športovec urobiť

Chceš začať športovať, alebo si už začal, a chceš sa posunúť ďalej? V článku Ti predstavím najdôležitejšiu otázku, ktorú si musíš zodpovedať: Video v blízkej budúcnosti na https://www.youtube.com/c/MedBikem4y0

Niekto múdry povedal: „Cesta je cieľ.“ Ale bez malých cieľov na Tvojej ceste budeš len tulákom.

Ak si klikol na toto video, tak máš pravdepodobne túžbu začať športovať, alebo posunúť svoje snaženie na novú úroveň. A ja Ti s tým viem pomôcť.

Volám sa Marián, mám 23 rokov a jazdím na bicykli asi 6 rokov, vážnejšie športovať od roku 2017.

Začínal som ako mnohí cyklisti na horskom bicykli, ale takmer vždy som s ním jazdil po ceste s mojím bratom a spolužiačkou Zuzkou.

V roku 2016 som sa dostal k starému cestnému bordovému Favoritovi na galúskach a prvýkrát som okúsil rýchlosť, ktorá sa dá dosiahnuť na takom cesťáčiku. Bol som ohúrený a prekvapený tou rýchlosťou a efektívnosťou mojej osobnej prepravy. A to nespomínam zdravotné, ekonomické a ekologické benefity. Od jesene 2016 95% dní v roku presúvam na bicykli. Do školy, do obchodu, do servisu, na rande, na koncert, jednoducho všade, stále. Ale to je tá menej náročná časť.

V novembri 2017 som si zaobstaral jazdený cestný bicykel, ktorý naplno naštartoval moje športové snaženie. Začal som serióznejšie trénovať.

Teraz Ti možno vyskakuje otázka, čo do pekla chcem? Mám minimum skúseností, málo odjazdených kilometrov a už chcem radiť ostatným, čo majú robiť a čo nie? Aké šialené?

Okey, musím Ti ešte niečo o sebe povedať. Už od malička som mal predstavu o mojom povolaní, chcel som sa stať lekárom. V súčasnosti som piatak na medicíne a som presvedčený, že niečo málo o ľudskom tele viem a stále ešte študujem. Viem si predstaviť aké náročné môže byť porozumieť dejom a súvislostiam v ľudskom tele bez základných medicínskych či fyziologických znalostí.

Práve preto som sa rozhodol pomôcť mojím sledovateľom formou videí, ktoré nebudú také ako klasické bláboly samozvaných poradcov výživy a trénerov, ale poznatky, ktoré sú podložené vedou a aplikované do reálneho života. V tejto chvíli ma čaká ešte veľa štúdia a získavania skúseností. Ale môj cieľ je jasný: Podeliť sa s týmito informáciami zrozumiteľne s Vami!

A na záver, to na čo čakáš od začiatku videa z názvu videa. Ktoré je to najdôležitejšie rozhodnutie, ktoré musí športovec urobiť? To je také, s ktorým Ti ani ja ani nikto iný nepomôže. Tvoj CIEĽ.

Čo chceš svojím snažením dosiahnuť? Chceš zhodiť nadbytočné kilá? Alebo naopak vyzerať lepšie a nabrať nejakú tú svalovú hmotu? Chceš byť prvý hore na kopci alebo vyhrať špurt počas cyklistických pretekov? Svoj cieľ splníš len vtedy, ak ho máš pred očami.

Takže tvojou úlohou dnes je stanoviť si cieľ. Veľký, malý, krátkodobý, dlhodobý. A pokojne ich môže byť viac. A všetky informácie ktoré budeš vstrebávať tak orientuj smerom k svojmu cieľu.

Nezabúdaj: „Cesta je cieľ, ale bez cieľov na ceste budeš len tulákom.“